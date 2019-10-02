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Данные 20 млн российских налогоплательщиков около года находились в открытом доступе - СМИ

14:32 02.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Данные 20 миллионов российских налогоплательщиков попали в Интернет и находились в открытом доступе около года. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на британскую исследовательскую компанию «Компаритех». 

Утечку в середине сентября обнаружил независимый исследователь Боб Дьяченко. Он связался с неназванным владельцем базы данных, живущем на Украине, после чего тот закрыл доступ к базе 20 сентября. Исследователи считают, что этой информацией могут воспользоваться мошенники. В открытом доступе были фамилии, имена, отчества, адреса, телефоны, суммы уплаченных налогов, ИНН и сведения о работодателях.  Эхо Москвы

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