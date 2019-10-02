В Магадане разъяснили указ губернатора о премиях чиновникам

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Магаданские власти разъяснили указ губернатора о премиях чиновникам. Сегодня стало известно, что Верховный суд аннулировал документ о крупных денежных поощрениях госслужащим Магаданской области, подписанный Сергеем Носовым.

Как пишет Znak.com, в указе говорилось, что чиновникам за эффективную работу полагается ежемесячная премия в размере двух должностных окладов.



Вице-губернатор Магаданской области Андрей Колядин заявил «Говорит Москва», что эта информация не соответствует действительности.



«Зарплата чиновника на Крайнем Севере состоит из постоянной части, северных выплат и стимулирующих выплат — переменной части. Носов в указе хотел прописать право губернатора снижать стимулирующую часть зарплаты чиновников при невыполнении ими контрольных показателей своей работы. Снижать, а не повышать!»



По словам Колядина, именно это и опротестовала прокуратура. Областные власти отстояли инициативу в первой инстанции, однако её отменил Верховный суд.



«Там посчитали, что Носов не имеет права снижать стимулирующую часть зарплаты, даже если чиновник не работает».



В решении Верховного суда говорится, что указ магаданского губернатора Сергея Носова противоречит нормам федерального и областного законодательства.





