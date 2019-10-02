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НОВОСТИ

Яценюк может стать первым вице-премьером - украинские СМИ

15:12 02.10.2019 Источник: Газета.Ru

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк может стать первым вице-премьером в правительстве Алексея Гончарука, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источник в правительстве страны.

Причиной назначения Яценюка указывается необходимость договориться с МВФ о новой кредитной программе. Экс-премьер, как отмечает СМИ, обладает большими связями на Западе.

Кандидатуру Яценюка лоббируют глава МВД Арсен Аваков, а также влиятельный олигарх Виктор Пинчук.  Газета.Ru

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