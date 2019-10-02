Минобороны РФ опровергло информацию об испытаниях ЗРС С-500 в Сирии
15:32 02.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны РФ в среду опровергло информацию об испытаниях зенитной ракетной системы С-500 в Сирии, о которых сообщила газета "Известия".
"[Комплекс] С-500 предназначен для борьбы с баллистическими и аэродинамическими целями на больших дальностях. Никакой необходимости в испытаниях и тем более в использовании зенитной ракетной системы С-500 на территории Сирийской Арабской Республики не было и нет", - прокомментировали в военном ведомстве публикацию.
По данным Минобороны, для испытаний этих систем в сложных климатических условиях может использоваться полигон Ашулук в Астраханской области, где условия для эксплуатации любых комплексов ПВО нисколько не легче, чем в Сирии.
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