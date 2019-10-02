0
0
0
НОВОСТИ

Россия выплатила все задолженности в бюджет Совета Европы - генсек организации

16:12 02.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия закрыла все задолженности перед бюджетом Совета Европы, выплатив взносы за годы неучастия своей делегации в работе Парламентской ассамблеи организации. Об этом сообщила в среду генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич на заседании ПАСЕ.

"Вначале мы были очень обеспокоены тем, что происходит в области финансирования в связи с неуплатой в течение трех лет взносов одной из крупнейших стран в бюджет, - сказала генсек, не называя прямо Россию. - Это громадные суммы". "Сегодня все трехлетние отставания и задолженности выплачены. И в соответствии с нашей договоренностью мы добились исполнения этого обязательства по взносам", - подчеркнула она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 02.10.2019
Путин сообщил, что у него доверительные отношения с Трампом
0
53
15:32 02.10.2019
Минобороны РФ опровергло информацию об испытаниях ЗРС С-500 в Сирии
0
105
15:14 02.10.2019
Глава Новикомбанка Елена Георгиева включена в ТОП-20 женщин-руководителей крупнейших компаний РФ
0
112
15:12 02.10.2019
Яценюк может стать первым вице-премьером - украинские СМИ
0
147
15:00 02.10.2019
В Магадане разъяснили указ губернатора о премиях чиновникам
0
150
14:32 02.10.2019
Данные 20 млн российских налогоплательщиков около года находились в открытом доступе - СМИ
0
161
14:12 02.10.2019
Последователи ИГ терроризируют половину Африки - Лавров
0
182
14:00 02.10.2019
Песков опроверг отставку главы ФСИН Корниенко
0
185
13:32 02.10.2019
Ленинградская армия ВВС и ПВО получила системы С-400
0
217
13:20 02.10.2019
Добыча нефти в России в 2019 году выросла на 1,5%
0
208

Возврат к списку