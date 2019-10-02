Россия выплатила все задолженности в бюджет Совета Европы - генсек организации

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия закрыла все задолженности перед бюджетом Совета Европы, выплатив взносы за годы неучастия своей делегации в работе Парламентской ассамблеи организации. Об этом сообщила в среду генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич на заседании ПАСЕ.

"Вначале мы были очень обеспокоены тем, что происходит в области финансирования в связи с неуплатой в течение трех лет взносов одной из крупнейших стран в бюджет, - сказала генсек, не называя прямо Россию. - Это громадные суммы". "Сегодня все трехлетние отставания и задолженности выплачены. И в соответствии с нашей договоренностью мы добились исполнения этого обязательства по взносам", - подчеркнула она.

