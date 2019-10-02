Джонсон заявил, что Великобритания покинет ЕС 31 октября при любых обстоятельствах
16:32 02.10.2019 Источник: Интерфакс
Великобритания покинет ЕС 31 октября даже без соглашения с ЕС, заявил в среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Мы выйдем из ЕС 31 октября вне зависимости от обстоятельств", - сказал Джонсон, выступая на конференции консерваторов в Манчестере.
Джонсон подчеркнул, что решения проблемы с Brexit желают все подданные Великобритании, вне зависимости от того, голосовали ли они за выход из ЕС или против него.
"Мы можем выйти, мы должны выйти и мы выйдем (из ЕС - ИФ)", - заявил премьер.
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