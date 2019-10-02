РФ готова подписать с Украиной контракт на газ по европейскому законодательству - Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская Федерация готова подписать контракт с Украиной на транзит газа на основе европейского законодательства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".

"По поводу договоров по прокачке газа через Украину. <…> Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года, - то, что я сейчас скажу важная информация, может быть, она звучит публично впервые - мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор о транзите с Украиной в соответствии с европейским законодательством", - сказал он.



Если Украина не успеет этого сделать, поскольку необходимо провести определенные внутренние законодательные и политические процедуры, то Россия готова на год продлить контракт с Украиной на транзит газа, добавил Путин.

