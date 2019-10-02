Из резервного фонда выделят 1,4 млрд руб. на строительство объектов ЖКХ в 5 регионах РФ
17:32 02.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство строительства и ЖКХ РФ получит из резервного фонда более 1,4 млрд рублей на строительство и реконструкцию коммунальных объектов в Карачаево-Черкесии, Камчатском крае, Липецкой, Новгородской и Курской областях, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет- портале правовой информации.
"Выделить Минстрою России из резервного фонда правительства РФ в 2019 году бюджетные ассигнования в размере 1449185,4 тыс. рублей на предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов РФ и софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной собственности субъектов РФ, в рамках ведомственной целевой программы "Поддержка модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов РФ" государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", - говорится в документе.
Согласно постановлению, в 2019-2020 гг. в Карачаево- Черкесии будет реконструирована система водоснабжения и канализации города Черкесска, в Петропавловск-Камчатском городском округе Камчатского края планируется возведение 9-этажного жилого дома, а в городе Курске Курской области планируется провести реконструкцию системы биологической очистки очистных сооружений. В Липецкой области будет проведена система водоснабжения в жилом районе и малоквартирных домах села Желтые пески, а в Новгородской области субсидии будут направлены на строительство Софийской набережной.
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