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НОВОСТИ

Абхазия отменила ограничение на пересечение границы с Грузией

18:00 02.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Абхазия сняла ограничение на пересечение границы с Грузией. Как сообщает РИА Новости, оно было введено после антироссийских выступлений в Тбилиси.

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. После этого Владимир Путин решил прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.  Говорит Москва

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