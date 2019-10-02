Абхазия отменила ограничение на пересечение границы с Грузией

18:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Абхазия сняла ограничение на пересечение границы с Грузией. Как сообщает РИА Новости, оно было введено после антироссийских выступлений в Тбилиси.

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. После этого Владимир Путин решил прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля. Говорит Москва

