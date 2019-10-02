Утверждения о шантаже со стороны КНР на переговорах по газу - это чушь, заявил Путин
18:40 02.10.2019 Источник: Интерфакс
Президент России Владимир Путин отверг утверждения, что якобы Китай в переговорах с Россией по газу "мог давить" на российскую сторону при подготовке проекта газопровода "Сила Сибири".
"Так говорят те, кто не хочет, чтобы подобные проекты реализовывались. Так говорят конкуренты Китая и России, которые хотят внести некоторые разногласия в наши отношения, в том числе и в этой сфере. Это чушь", - сказал Путин, отвечая на вопросы в рамках Российской энергетической недели в среду.
Президент РФ при этом подчеркнул, что с китайской стороной были сложные, многолетние переговоры.
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