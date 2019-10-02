Более половины украинцев поддерживает невоенные меры урегулирования конфликта в Донбассе - опрос
19:20 02.10.2019 Источник: Интерфакс
Более половины граждан Украины поддерживают невоенные меры урегулирования конфликта в Донбассе, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в конце сентября.
34% респондента высказались за прекращение военных действий и признание территорий Донбасса временно оккупированными, замораживание конфликта, 23% - за предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины.
В то же время 23% выступают за продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти во всем Донбассе, 6% - за отделение этих территорий от Украины.
68% респондентов считают Россию страной-агрессором в отношении Украины. 23% придерживаются противоположного мнения, 10% не определились.
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