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Более половины украинцев поддерживает невоенные меры урегулирования конфликта в Донбассе - опрос

19:20 02.10.2019 Источник: Интерфакс

Более половины граждан Украины поддерживают невоенные меры урегулирования конфликта в Донбассе, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в конце сентября.

34% респондента высказались за прекращение военных действий и признание территорий Донбасса временно оккупированными, замораживание конфликта, 23% - за предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины.

В то же время 23% выступают за продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти во всем Донбассе, 6% - за отделение этих территорий от Украины.

68% респондентов считают Россию страной-агрессором в отношении Украины. 23% придерживаются противоположного мнения, 10% не определились.

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