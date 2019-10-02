Ученые выпустили 14 белух из бухты Средней в Охотское море
20:00 02.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) выпустили в охотское море 14 белух, содержавшихся ранее в бухте Средней в Приморье, сообщает в среду пресс-служба ВНИРО.
"2 октября научная команда, специалисты и экипаж научно- исследовательского судна Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии "Владимир Сафонов" успешно завершили операцию по выпуску морских млекопитающих из бухты Средней в рамках научной программы реадаптации и возвращения в естественную среду обитания. 14 белух были выпущены в Охотское море в районе Сахалинского залива", - говорится в сообщении.
Животные благополучно перенесли дорогу, сильной качки в ходе транспортировки не было. Выпуск прошел благополучно. Планы дальнейших работ в рамках программы реадаптации и выпуска морских млекопитающих в естественную среду будут определяться с учетом анализа дорожной и гидрологической ситуаций, отмечается в сообщении.
НОВОСТИ
- 20:40 02.10.2019
- Цены на нефть вновь пошли вниз
- 19:20 02.10.2019
- Более половины украинцев поддерживает невоенные меры урегулирования конфликта в Донбассе - опрос
- 18:40 02.10.2019
- Утверждения о шантаже со стороны КНР на переговорах по газу - это чушь, заявил Путин
- 18:00 02.10.2019
- Абхазия отменила ограничение на пересечение границы с Грузией
- 17:32 02.10.2019
- Из резервного фонда выделят 1,4 млрд руб. на строительство объектов ЖКХ в 5 регионах РФ
- 17:12 02.10.2019
- Германия выделила значительные средства на защиту Земли от климатической катастрофы
- 17:00 02.10.2019
- РФ готова подписать с Украиной контракт на газ по европейскому законодательству - Путин
- 16:32 02.10.2019
- Джонсон заявил, что Великобритания покинет ЕС 31 октября при любых обстоятельствах
- 16:12 02.10.2019
- Россия выплатила все задолженности в бюджет Совета Европы - генсек организации
- 16:00 02.10.2019
- Путин сообщил, что у него доверительные отношения с Трампом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать