Цены на нефть вновь пошли вниз

20:40 Источник: Эхо Москвы

Нефть подешевела этим вечером почти на 2,5%. Цена на баррель марки Brent опустилась ниже отметки в 58 долларов. Это произошло впервые с начала сентября. Аналитики объясняют происходящее ростом запасов топлива в США. Эхо Москвы