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НОВОСТИ

Цены на нефть вновь пошли вниз

20:40 02.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Нефть подешевела этим вечером почти на 2,5%. Цена на баррель марки Brent опустилась ниже отметки в 58 долларов. Это произошло впервые с начала сентября. Аналитики объясняют происходящее ростом запасов топлива в США.  Эхо Москвы

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