Цены на нефть вновь пошли вниз
20:40 02.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Нефть подешевела этим вечером почти на 2,5%. Цена на баррель марки Brent опустилась ниже отметки в 58 долларов. Это произошло впервые с начала сентября. Аналитики объясняют происходящее ростом запасов топлива в США. Эхо Москвы
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