ООН примет меры по запросу РФ о визовых проблемах со стороны США - секретариат

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН изучает официальное письмо Москвы о визовых проблемах со стороны США и примет необходимые меры. Об этом заявил в среду официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы получили официальное письмо от Российской Федерации относительно визовой ситуации. Мы изучаем его, и мы предпримем соответствующие меры, которые может предпринять секретариат", - сказал он.

