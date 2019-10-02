ООН примет меры по запросу РФ о визовых проблемах со стороны США - секретариат
21:20 02.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ООН изучает официальное письмо Москвы о визовых проблемах со стороны США и примет необходимые меры. Об этом заявил в среду официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС.
"Мы получили официальное письмо от Российской Федерации относительно визовой ситуации. Мы изучаем его, и мы предпримем соответствующие меры, которые может предпринять секретариат", - сказал он.
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