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Правительство намерено проиндексировать стипендии студентов

22:00 02.10.2019 Источник: Интерфакс

Правительство намерено проиндексировать размер стипендиального фонда в России в 2020 году на 3%, а в 2021-2022гг на 4% ежегодно, следует из материалов к проекту федерального бюджета.

Индексация коснется студентов федеральных вузов, аспирантов, ассистентов-стажеров и ординаторов и будет производиться 1 сентября соответствующего года, говорится в документе.

В пресс-службе Минобрнауки России "Интерфаксу" подтвердили планы проиндексировать стипендиальный фонд на 3%, а затем на 4% и снова на 4%.

Там разъяснили, что индексируется именно стипендиальный фонд, то есть общая сумма, выделяемая вузу. Вуз, в свою очередь, повышает в рамках этой суммы размер стипендии так, как считает нужным.

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