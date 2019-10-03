Трамп заявил, что разблокировал военную помощь Киеву только из-за просьб членов Конгресса
22:40 02.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что разблокировал военную помощь Украине только из-за просьб американского сенатора-республиканца Роба Портмана (от штата Огайо) и других законодателей, а также призвал Европу усилить поддержку Киева.
"Роб Портман позвонил мне и сказал: "Пожалуйста, разблокируйте деньги (военную помощь Украине - прим. ТАСС)". Это было единственной причиной [решения разблокировать военную помощь Киеву]. Я дал деньги, потому что об этом попросили Роб Портман и остальные законодатели", - отметил американский лидер во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Белом доме.
НОВОСТИ
- 22:50 02.10.2019
- Победители ТЭФИ-2019 в категории «Дневной эфир»
- 22:00 02.10.2019
- Правительство намерено проиндексировать стипендии студентов
- 21:20 02.10.2019
- ООН примет меры по запросу РФ о визовых проблемах со стороны США - секретариат
- 20:40 02.10.2019
- Цены на нефть вновь пошли вниз
- 20:00 02.10.2019
- Ученые выпустили 14 белух из бухты Средней в Охотское море
- 19:20 02.10.2019
- Более половины украинцев поддерживает невоенные меры урегулирования конфликта в Донбассе - опрос
- 18:40 02.10.2019
- Утверждения о шантаже со стороны КНР на переговорах по газу - это чушь, заявил Путин
- 18:00 02.10.2019
- Абхазия отменила ограничение на пересечение границы с Грузией
- 17:32 02.10.2019
- Из резервного фонда выделят 1,4 млрд руб. на строительство объектов ЖКХ в 5 регионах РФ
- 17:12 02.10.2019
- Германия выделила значительные средства на защиту Земли от климатической катастрофы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать