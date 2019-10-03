Трамп заявил, что разблокировал военную помощь Киеву только из-за просьб членов Конгресса

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что разблокировал военную помощь Украине только из-за просьб американского сенатора-республиканца Роба Портмана (от штата Огайо) и других законодателей, а также призвал Европу усилить поддержку Киева.

"Роб Портман позвонил мне и сказал: "Пожалуйста, разблокируйте деньги (военную помощь Украине - прим. ТАСС)". Это было единственной причиной [решения разблокировать военную помощь Киеву]. Я дал деньги, потому что об этом попросили Роб Портман и остальные законодатели", - отметил американский лидер во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Белом доме.

