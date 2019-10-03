Победители ТЭФИ-2019 в категории «Дневной эфир»
22:50 02.10.2019 Источник: НГ-Online
2 сентября состоялась торжественная церемония вручения премии ТЭФИ – 2019. Награды за высшие достижения в области телевизионных искусств были вручены в 34 номинациях (14 в категории «Дневной эфир» и 20 в категории «Вечерний прайм»).
В категории "Дневной эфир" лучшими в номинациям признаны:
Лучшая утренняя программа - "Утро Пятницы" телеканала "Пятница" ("Кто в доме хозяин", НТВ, "Утро России" ,"Россия 1").
Лучший ведущий утренней программы - Регина Тодоренко, "Регина+1", "Пятница" (Наталья Мальцева, "Мальцева", НТВ, Светлана Зейналова и Тимур Соловьев, "Доброе утро", Первый канал).
Лучшее дневное ток-шоу - "Судьба человека с Борисом Корчевниковым", "Россия 1" ("Место встречи" и "ДНК" канала НТВ).
Лучшая развлекательная программа "Образ жизни" - "Секретный миллионер", "Пятница" ("Квартирный вопрос", НТВ, "Жизнь других", Первый канал).
Лучшая просветительская программа - "Мир наизнанку" с Дмитрием Комаровым, "Пятница» ("Чудо техники с Сергеем Малоземовым" , НТВ, "Наши на ЧМ. Александр Кержаков", "Матч ТВ").
Лучшая телеигра - "Что? Где? Когда?", Первый канал ("Своя игра", НТВ, "Грамотеи", "Россия К").
Лучший документальный проект - "Попроси у неба", "Пятница" ("Северный морской путь", НТВ, "Это реальная история", "ТВ-3").
Лучшее журналистское расследование" - "Инсайдеры. Расследование с внедрением", «Пятница» (сюжет "Русские разведчики-нелегалы в Америке" программы "Новые Русские сенсации", НТВ , "Не (исчезнувшие). Команды-призраки российского футбола", "Матч ТВ").
Лучший телевизионный проект о спорте - "Тотальный футбол", "Матч ТВ"("Неизведанная хоккейная Россия" и "Ген победы" канала "Матч ТВ").
Лучший ведущий спортивной программы - Дмитрий Губерниев, "Биатлон, женская эстафета на этапе Кубка мира в Оберхофе", "Матч ТВ" (Юрий Розанов "Арсенал - Ливерпуль" ,"Матч ТВ", Евгений Савин "Чемпионат мира по футболу 2018", Первый канал).
Лучший дневной телевизионный сериал - "ИП Пирогова", "Супер" ( "Мухтар. Новый след", НТВ ,"Туристическая полиция", "Пятница").
Лучшая программа для детей и юношества - "Орел и Решка. Семья" с Екатериной Гордеевой и Николаем Солодниковым, "Пятница" ("Голос. Дети", Первый канал, "С чего начинается футбол", ФК "Чертаново", "Матч ТВ").
Лучшее "Реалити-шоу" - "Последний герой. Актеры против экстрасенсов" , "ТВ-3" ( "#ЯЖеМать" ,"Супер", "На самом деле", Первый канал).
Вера Цветкова
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