В США мужчину приговорили к тюрьме за угрозы в адрес критиковавших Трампа журналистов
07:00 03.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американец, угрожавший расправиться с журналистами газеты "Бостон глоб" за их критику в адрес президента США Дональда Трампа, приговорен в среду к четырем месяцам тюрьмы. Об этом сообщило агентство Рейтер.
69-летний Роберт Чейн был арестован в августе прошлого года, в мае текущего года он признал свою вину. Суд над американцем проходил в Бостоне (штат Массачусетс). Как постановил судья, Чейну также придется выплатить 3,5 тыс. долларов штрафа и еще 16,5 тыс. долларов в качестве компенсации издательству "Бостон глоб".
В августе 2018 года "Бостон глоб" опубликовала редакционную статью с призывом ко всем печатным изданиям США коллективно заявить о недопустимости нападок Трампа на либеральные СМИ. Эту инициативу поддержали около 350 американских изданий, включая ведущие и небольшие региональные газеты.
Чейну инкриминировалось то, что непосредственно после публикации 10 августа и вплоть до 22 августа включительно он сделал 14 телефонных звонков в редакцию "Бостон глоб" и угрожал ее сотрудникам физической расправой, назвав их "врагами народа". Чейн в том числе пригрозил застрелить одного из журналистов издания. Органам правопорядка пришлось установить оцепление вокруг здания издательства газеты в Бостоне для обеспечения безопасности ее сотрудников.
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