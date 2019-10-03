В США мужчину приговорили к тюрьме за угрозы в адрес критиковавших Трампа журналистов

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американец, угрожавший расправиться с журналистами газеты "Бостон глоб" за их критику в адрес президента США Дональда Трампа, приговорен в среду к четырем месяцам тюрьмы. Об этом сообщило агентство Рейтер.

69-летний Роберт Чейн был арестован в августе прошлого года, в мае текущего года он признал свою вину. Суд над американцем проходил в Бостоне (штат Массачусетс). Как постановил судья, Чейну также придется выплатить 3,5 тыс. долларов штрафа и еще 16,5 тыс. долларов в качестве компенсации издательству "Бостон глоб".

В августе 2018 года "Бостон глоб" опубликовала редакционную статью с призывом ко всем печатным изданиям США коллективно заявить о недопустимости нападок Трампа на либеральные СМИ. Эту инициативу поддержали около 350 американских изданий, включая ведущие и небольшие региональные газеты.

Чейну инкриминировалось то, что непосредственно после публикации 10 августа и вплоть до 22 августа включительно он сделал 14 телефонных звонков в редакцию "Бостон глоб" и угрожал ее сотрудникам физической расправой, назвав их "врагами народа". Чейн в том числе пригрозил застрелить одного из журналистов издания. Органам правопорядка пришлось установить оцепление вокруг здания издательства газеты в Бостоне для обеспечения безопасности ее сотрудников.



