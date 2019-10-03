Комиссия Совфеда представит доклад о вмешательстве в выборы в Мосгордуму - газета
07:07 03.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа Совфеда по наблюдению за избирательной кампанией 2019 года выявила признаки иностранного вмешательства на выборах в Мосгордуму в сентябре. Об этом заявил "Известиям" глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства Андрей Климов.
"Наиболее заметные попытки иностранного вмешательство были зафиксированы нами на выборах в Мосгордуму. И по количеству нарушений правопорядка, и по целому ряду фактов оно было деструктивным. Были и задержания граждан, и случаи неповиновения с нарушениями административного и уголовного права", - сказал сенатор.
По его словам, попытки вмешательства были связаны не с выборами в Мосгордуму, а с проверкой способности руководства страны реагировать на несанкционированные акции. "Это были тесты на способность власти в России действовать решительно и в правовом поле. Это, конечно, вмешательство, и оно противоправно", - добавил он.
В заявлении Климова, поступившем в августе в ТАСС, говорилось, что зарубежные силы на акции 10 августа в Москве на проспекте Академика Сахарова "использовали возможности информационно-компьютерных технологий (в том числе популярный в определенных кругах видеохостинг YouTube)" для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона.
Кроме того, пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщал, что ведомство выявило распространение политической рекламы в Google, Facebook и YoutTube в ходе выборов в РФ, в том числе в день тишины, что является грубым нарушением российского избирательного законодательства. Как заявил в свою очередь заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, многие материалы, которые выводит поисковая система Google, можно отнести к тем, при помощи которых оказывается влияние на избирателя.
НОВОСТИ
- 07:33 03.10.2019
- Подписав "формулу Штайнмайера", Киев признал право Донбасса на самоопределение — Главы ДНР и ЛНР
- 07:23 03.10.2019
- Брюссель не может давить на Будапешт в его стремлении сотрудничать с Москвой в сфере энергетики - МИД Венгрии
- 07:15 03.10.2019
- Украинские войска обстреляли пригород Донецка из минометов и АГС – Совместный центр
- 07:00 03.10.2019
- В США мужчину приговорили к тюрьме за угрозы в адрес критиковавших Трампа журналистов
- 22:50 02.10.2019
- Победители ТЭФИ-2019 в категории «Дневной эфир»
- 22:40 02.10.2019
- Трамп заявил, что разблокировал военную помощь Киеву только из-за просьб членов Конгресса
- 22:00 02.10.2019
- Правительство намерено проиндексировать стипендии студентов
- 21:20 02.10.2019
- ООН примет меры по запросу РФ о визовых проблемах со стороны США - секретариат
- 20:40 02.10.2019
- Цены на нефть вновь пошли вниз
- 20:00 02.10.2019
- Ученые выпустили 14 белух из бухты Средней в Охотское море
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать