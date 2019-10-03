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Комиссия Совфеда представит доклад о вмешательстве в выборы в Мосгордуму - газета

07:07 03.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа Совфеда по наблюдению за избирательной кампанией 2019 года выявила признаки иностранного вмешательства на выборах в Мосгордуму в сентябре. Об этом заявил "Известиям" глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства Андрей Климов.

"Наиболее заметные попытки иностранного вмешательство были зафиксированы нами на выборах в Мосгордуму. И по количеству нарушений правопорядка, и по целому ряду фактов оно было деструктивным. Были и задержания граждан, и случаи неповиновения с нарушениями административного и уголовного права", - сказал сенатор.

По его словам, попытки вмешательства были связаны не с выборами в Мосгордуму, а с проверкой способности руководства страны реагировать на несанкционированные акции. "Это были тесты на способность власти в России действовать решительно и в правовом поле. Это, конечно, вмешательство, и оно противоправно", - добавил он.

В заявлении Климова, поступившем в августе в ТАСС, говорилось, что зарубежные силы на акции 10 августа в Москве на проспекте Академика Сахарова "использовали возможности информационно-компьютерных технологий (в том числе популярный в определенных кругах видеохостинг YouTube)" для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона.

Кроме того, пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщал, что ведомство выявило распространение политической рекламы в Google, Facebook и YoutTube в ходе выборов в РФ, в том числе в день тишины, что является грубым нарушением российского избирательного законодательства. Как заявил в свою очередь заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, многие материалы, которые выводит поисковая система Google, можно отнести к тем, при помощи которых оказывается влияние на избирателя.

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