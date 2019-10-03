Украинские войска обстреляли пригород Донецка из минометов и АГС – Совместный центр
07:15 03.10.2019
Обстрел с применением минометов и автоматических гранатометов зафиксирован в северном пригороде Донецка – селе Спартак. Об этом 2 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Вооруженные формирования Украины в 18:20 открыли огонь по направлению населенного пункта Спартак. Выпущено девять мин калибра 82 мм и произведено 46 выстрелов из АГС», — сказано в сообщении.
Ранее украинские силовики обстреляли южные села ДНР – Безыменное и Белая Каменка – с применением минометов больших калибров и гаубиц.
Напомним, что в Донбасс с 21 июля действует возобновленное обязательство по соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия. ДАН
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