Украинские войска обстреляли пригород Донецка из минометов и АГС – Совместный центр

07:15

Обстрел с применением минометов и автоматических гранатометов зафиксирован в северном пригороде Донецка – селе Спартак. Об этом 2 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Вооруженные формирования Украины в 18:20 открыли огонь по направлению населенного пункта Спартак. Выпущено девять мин калибра 82 мм и произведено 46 выстрелов из АГС», — сказано в сообщении.

Ранее украинские силовики обстреляли южные села ДНР – Безыменное и Белая Каменка – с применением минометов больших калибров и гаубиц.

Напомним, что в Донбасс с 21 июля действует возобновленное обязательство по соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия. ДАН