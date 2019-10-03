Брюссель не может давить на Будапешт в его стремлении сотрудничать с Москвой в сфере энергетики - МИД Венгрии
07:23 03.10.2019 Источник: Интерфакс
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил растущее сотрудничество Москвы и Будапешта в сфере энергетики и заявил, что Брюссель не имеет права решать, чей газ стране покупать, так как это внутреннее дело Венгрии, при этом из-за антироссийских санкций республика уже потеряла $8 млрд.
"Если честно, нас совершенно не волнует, что об этом (сотрудничестве Венгрии и России в сфере энергетики - ИФ) думают в Брюсселе, потому что речь идет о нашей собственной энергетической безопасности", - отметил Сийярто в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".
"То, как наполняется наша энергетика, - это внутреннее дело Венгрии, чисто национальная компетенция. И я не думаю, что кто-либо из Западной Европы имеет право оказывать на нас давление в этом отношении, учитывая тот факт, что сейчас идет строительство трубопровода между Россией и Германией. Последняя вообще считается крупнейшим заказчиком "Газпрома" в Европе", - добавил глава МИД Венгрии.
Он также напомнил, что госкорпорация "Росатом" на конкурентной основе выиграла тендер на возведение новых блоков венгерской АЭС "Пакш-2".
НОВОСТИ
- 07:33 03.10.2019
- Подписав "формулу Штайнмайера", Киев признал право Донбасса на самоопределение — Главы ДНР и ЛНР
- 07:15 03.10.2019
- Украинские войска обстреляли пригород Донецка из минометов и АГС – Совместный центр
- 07:07 03.10.2019
- Комиссия Совфеда представит доклад о вмешательстве в выборы в Мосгордуму - газета
- 07:00 03.10.2019
- В США мужчину приговорили к тюрьме за угрозы в адрес критиковавших Трампа журналистов
- 22:50 02.10.2019
- Победители ТЭФИ-2019 в категории «Дневной эфир»
- 22:40 02.10.2019
- Трамп заявил, что разблокировал военную помощь Киеву только из-за просьб членов Конгресса
- 22:00 02.10.2019
- Правительство намерено проиндексировать стипендии студентов
- 21:20 02.10.2019
- ООН примет меры по запросу РФ о визовых проблемах со стороны США - секретариат
- 20:40 02.10.2019
- Цены на нефть вновь пошли вниз
- 20:00 02.10.2019
- Ученые выпустили 14 белух из бухты Средней в Охотское море
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать