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Брюссель не может давить на Будапешт в его стремлении сотрудничать с Москвой в сфере энергетики - МИД Венгрии

07:23 03.10.2019 Источник: Интерфакс

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил растущее сотрудничество Москвы и Будапешта в сфере энергетики и заявил, что Брюссель не имеет права решать, чей газ стране покупать, так как это внутреннее дело Венгрии, при этом из-за антироссийских санкций республика уже потеряла $8 млрд.

"Если честно, нас совершенно не волнует, что об этом (сотрудничестве Венгрии и России в сфере энергетики - ИФ) думают в Брюсселе, потому что речь идет о нашей собственной энергетической безопасности", - отметил Сийярто в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

"То, как наполняется наша энергетика, - это внутреннее дело Венгрии, чисто национальная компетенция. И я не думаю, что кто-либо из Западной Европы имеет право оказывать на нас давление в этом отношении, учитывая тот факт, что сейчас идет строительство трубопровода между Россией и Германией. Последняя вообще считается крупнейшим заказчиком "Газпрома" в Европе", - добавил глава МИД Венгрии.

Он также напомнил, что госкорпорация "Росатом" на конкурентной основе выиграла тендер на возведение новых блоков венгерской АЭС "Пакш-2".

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