0
0
0
НОВОСТИ

Подписав "формулу Штайнмайера", Киев признал право Донбасса на самоопределение — Главы ДНР и ЛНР

07:33 03.10.2019

Украинская сторона признала право народа Донбасса на самоопределение, подписав на переговорах в Минске «формулу Штайнмайера». Об этом заявили 2 октября Главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Накануне все участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе согласовали «формулу Штайнмайера» для ее имплементации в украинское законодательство. Тем самым был согласован порядок введения в действие закона об особом статусе Донбасса.

«Украина вчера благодаря России, Германии и Франции подписала, наконец, «формулу Штайнмайера», гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель», — говорится в совместном заявлении Глав ДНР и ЛНР, которое поступило в редакцию ДАН.

Пушилин и Пасечник добавили, что Народные Республики будут продолжать переговоры в Минске, «чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению», и призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать Донбассу свои условия.

«Когда он (Зеленский) говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит», — подчеркнули Главы Народных Республик. ДАН

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

07:23 03.10.2019
Брюссель не может давить на Будапешт в его стремлении сотрудничать с Москвой в сфере энергетики - МИД Венгрии
0
46
07:15 03.10.2019
Украинские войска обстреляли пригород Донецка из минометов и АГС – Совместный центр
0
58
07:07 03.10.2019
Комиссия Совфеда представит доклад о вмешательстве в выборы в Мосгордуму - газета
0
69
07:00 03.10.2019
В США мужчину приговорили к тюрьме за угрозы в адрес критиковавших Трампа журналистов
0
80
22:50 02.10.2019
Победители ТЭФИ-2019 в категории «Дневной эфир»
0
471
22:40 02.10.2019
Трамп заявил, что разблокировал военную помощь Киеву только из-за просьб членов Конгресса
0
477
22:00 02.10.2019
Правительство намерено проиндексировать стипендии студентов
0
476
21:20 02.10.2019
ООН примет меры по запросу РФ о визовых проблемах со стороны США - секретариат
0
512
20:40 02.10.2019
Цены на нефть вновь пошли вниз
0
542
20:00 02.10.2019
Ученые выпустили 14 белух из бухты Средней в Охотское море
0
535

Возврат к списку