В Вашингтоне не поняли шутку Путина по поводу предстоящих в США выборов президента

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В Вашингтоне не поняли шутку президента России Владимира Путина по поводу предстоящих в США выборов президента. В американском Агентстве по кибербезопасности и инфраструктуре заявили, что готовы противостоять, используя все необходимые для этого инструменты. Ранее российского лидера журналист спросил, будет ли Москва вмешиваться в выборы в США, и Путин в шутку ответил, что «обязательно», но попросил об этом никому не рассказывать. ИА EADaily