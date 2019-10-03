В Вашингтоне не поняли шутку Путина по поводу предстоящих в США выборов президента
07:45 03.10.2019
В Вашингтоне не поняли шутку президента России Владимира Путина по поводу предстоящих в США выборов президента. В американском Агентстве по кибербезопасности и инфраструктуре заявили, что готовы противостоять, используя все необходимые для этого инструменты. Ранее российского лидера журналист спросил, будет ли Москва вмешиваться в выборы в США, и Путин в шутку ответил, что «обязательно», но попросил об этом никому не рассказывать. ИА EADaily
НОВОСТИ
- 09:05 03.10.2019
- Домой вернутся несколько космонавтов с МКС
- 09:00 03.10.2019
- Подросток во Владимире пытался пронести топор в школу
- 08:55 03.10.2019
- По уголовному делу о хищении 250 млн руб. у ПАО "Аэрофлот" предъявлено обвинение четырем лицам
- 08:45 03.10.2019
- Пошлины США на продукцию из стран ЕС будут объявлены 15 октября - СМИ
- 08:37 03.10.2019
- Регионам не на что тушить лесные пожары
- 08:33 03.10.2019
- Россия выдаст рекордный объем займов иностранным государствам
- 08:30 03.10.2019
- "Активный гражданин" определит готовность москвичей к сортировке отходов
- 08:30 03.10.2019
- Мосгорсуд проверит законность приговора Владиславу Синице за твит о детях силовиков
- 08:25 03.10.2019
- В Тамбове проходит Нобелевский конгресс
- 08:21 03.10.2019
- В США рассказали о самом мощном российском самолете
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать