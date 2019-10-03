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Германия празднует официальное объединение ФРГ и ГДР

07:52 03.10.2019

В тот день, 3 октября 1990 года, свершилось то, что прежде казалось невозможным –произошло официальное объединение ФРГ и ГДР. Германская Демократическая Республика прекратила свое существование и вошла в состав объединенной Германии. С тех пор 3 октября отмечается в Германии, как День единства или день немецкого воссоединения.

Предшествовала этому событию почти полувековая история немецкого народа, не последнюю роль в которой сыграл Советский Союз.

После Великой отечественной войны два германских государства выбрали отдельные пути развития – капиталистический и социалистический. Берлин был поделен на две части – Восточный и Западный, между которыми была возведена легендарная Берлинская стена. ГДР и ФРГ существовали и развивались обособленно, даже родственники оказались изолированными друг от друга. Границы обоих государств охранялись в строгом режиме и попасть из одного государства в другое для простых граждан было очень сложно, для этого требовались специальные визы.

Многие жители обоих государств мечтали об объединении. Эта тенденция обострилась с началом перестройки в СССР и политикой М. Горбачева, которому немцы очень симпатизировали. Процессы, происходящие в нашей стране стали искрой, от которой вспыхнули мощные протестные движения в Германии.

В ходе мирной революции, которая началась в 1989 году, в ГДР был свергнут социалистический режим, пала Берлинская стена. Но потребовался еще год для сложных переговоров, смены структуры власти и введения в обращение общих денег, чтобы Германия стала единой. 1RRE

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