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НОВОСТИ

Сбербанк сообщает о расследовании в связи с возможной утечкой в сеть данных клиентов

08:12 03.10.2019 Источник: Lenta.ru

Сбербанк проводит расследование в связи с утечкой в сеть персональных данных клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе банка на сайте.

Банк утверждает, что изучает подлинность информации, которая была распространена для продажи в интернет-ресурсе. В сообщении сказано, что внешний взлом невозможен, так что это был один из сотрудников. Также представители заверили, что угроз средствам клиентов нет.

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