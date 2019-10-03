Сбербанк сообщает о расследовании в связи с возможной утечкой в сеть данных клиентов

08:12 Источник: Lenta.ru

Сбербанк проводит расследование в связи с утечкой в сеть персональных данных клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе банка на сайте.

Банк утверждает, что изучает подлинность информации, которая была распространена для продажи в интернет-ресурсе. В сообщении сказано, что внешний взлом невозможен, так что это был один из сотрудников. Также представители заверили, что угроз средствам клиентов нет.