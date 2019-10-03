Сбербанк сообщает о расследовании в связи с возможной утечкой в сеть данных клиентов
08:12 03.10.2019 Источник: Lenta.ru
Сбербанк проводит расследование в связи с утечкой в сеть персональных данных клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе банка на сайте.
Банк утверждает, что изучает подлинность информации, которая была распространена для продажи в интернет-ресурсе. В сообщении сказано, что внешний взлом невозможен, так что это был один из сотрудников. Также представители заверили, что угроз средствам клиентов нет.
НОВОСТИ
- 09:05 03.10.2019
- Домой вернутся несколько космонавтов с МКС
- 09:00 03.10.2019
- Подросток во Владимире пытался пронести топор в школу
- 08:55 03.10.2019
- По уголовному делу о хищении 250 млн руб. у ПАО "Аэрофлот" предъявлено обвинение четырем лицам
- 08:45 03.10.2019
- Пошлины США на продукцию из стран ЕС будут объявлены 15 октября - СМИ
- 08:37 03.10.2019
- Регионам не на что тушить лесные пожары
- 08:33 03.10.2019
- Россия выдаст рекордный объем займов иностранным государствам
- 08:30 03.10.2019
- "Активный гражданин" определит готовность москвичей к сортировке отходов
- 08:30 03.10.2019
- Мосгорсуд проверит законность приговора Владиславу Синице за твит о детях силовиков
- 08:25 03.10.2019
- В Тамбове проходит Нобелевский конгресс
- 08:21 03.10.2019
- В США рассказали о самом мощном российском самолете
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать