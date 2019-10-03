Мосгорсуд проверит законность приговора Владиславу Синице за твит о детях силовиков

08:30 Источник: Эхо Москвы

Владислав Синица был осужден на 5 лет колонии за твит о детях силовиков. В записи финансового менеджера из Подмосковья суд нашел признаки экстремизма. Сам Синица подчеркивал, что его слова были неправильно интерпретированы. В поддержку Синицы выступили правозащитники и многие известные публичные деятели. Защита заявила о готовности довести дело до ЕСПЧ.