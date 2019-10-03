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НОВОСТИ

"Активный гражданин" определит готовность москвичей к сортировке отходов

08:30 03.10.2019

В Москве стартует масштабное голосование, посвященное теме раздельного сбора мусора горожанами. Москвичи могут на платформе онлайн-опросов «Активный гражданин» высказать свое мнение о том, готовы ли они к сортировке бытовых отходов. Напомним, к началу 2020 года во все районах столицы появятся специальные контейнеры для перерабатываемого мусора, в которые планируется собирать пластик, стекло, металл и бумагу. Участие в проекте добровольное, несортированный мусор можно будет как и прежде выкидывать в специальные контейнеры, которые также будут стоять на каждой площадке. Раздельный сбор, по замыслу организаторов, позволит увеличить количество отходов, отправляемых в Москве на переработку, и сократить объемы захоронения мусора.
Пока в проекте будут участвовать только горожане, чуть позже планируется, что к нему подключатся и предприниматели, бюджетные организации, торговые компании.

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