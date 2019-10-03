Регионам не на что тушить лесные пожары

08:37 Источник: REGNUM

К неутешительному выводу пришёл руководитель лесного отдела Гринпис Алексей Ярошенко, проанализировав внесённый в Госдуму законопроект «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». По его мнению, если расходы на лесное хозяйство будут утверждены примерно в том объеме, в каком они предусматриваются этим законопроектом, то повторение крупной лесопожарной катастрофы в 2020 году станет практически неизбежным.

"Уровень финансирования охраны лесов от пожаров в крупных таежных регионах Сибири и Дальнего Востока останется смехотворным: например, согласно расчету лесных субвенций, Якутия получит на обеспечение мер пожарной безопасности в расчете на один гектар защитных и эксплуатационных лесов, не считая расходов на приобретение лесопожарной техники и оборудования, 1 рубль 79 копеек, Красноярский край — 2 рубля 75 копеек, Иркутская область — 1 рубль 96 копеек (обеспечение мер пожарной безопасности в резервных лесах из федерального бюджета вообще не финансируется)", — поясняет общественник.

При этом Ярошенко подчёркивает, что разделение субвенций на «пожарную» и «не пожарную» части весьма условно — но финансирование переданных субъектам РФ лесных полномочий в целом настолько нищенское, что взять сколько-нибудь существенные дополнительные деньги на борьбу с лесными пожарами большинству из них просто неоткуда.