Регионам не на что тушить лесные пожары
08:37 03.10.2019 Источник: REGNUM
К неутешительному выводу пришёл руководитель лесного отдела Гринпис Алексей Ярошенко, проанализировав внесённый в Госдуму законопроект «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». По его мнению, если расходы на лесное хозяйство будут утверждены примерно в том объеме, в каком они предусматриваются этим законопроектом, то повторение крупной лесопожарной катастрофы в 2020 году станет практически неизбежным.
"Уровень финансирования охраны лесов от пожаров в крупных таежных регионах Сибири и Дальнего Востока останется смехотворным: например, согласно расчету лесных субвенций, Якутия получит на обеспечение мер пожарной безопасности в расчете на один гектар защитных и эксплуатационных лесов, не считая расходов на приобретение лесопожарной техники и оборудования, 1 рубль 79 копеек, Красноярский край — 2 рубля 75 копеек, Иркутская область — 1 рубль 96 копеек (обеспечение мер пожарной безопасности в резервных лесах из федерального бюджета вообще не финансируется)", — поясняет общественник.
При этом Ярошенко подчёркивает, что разделение субвенций на «пожарную» и «не пожарную» части весьма условно — но финансирование переданных субъектам РФ лесных полномочий в целом настолько нищенское, что взять сколько-нибудь существенные дополнительные деньги на борьбу с лесными пожарами большинству из них просто неоткуда.
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