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Пошлины США на продукцию из стран ЕС будут объявлены 15 октября - СМИ

08:45 03.10.2019 Источник: РОСБАЛТ

США обложат пошлинами сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС, передает Reuters.

По данным торгового представителя США, пошлины в размере 25% будут объявлены уже 15 октября. Первыми под пошлины могут попасть вино и сыры из стран ЕС, в частности, из Италии и Франции.

Кроме того, Вашингтон введет налог в размере 10% на воздушные суда европейских производителей из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus. При этом пошлины не будут распространятся на детали к самолетам.

Отмечается, что пошлины будут введены в рамках штрафных санкций Всемирной торговой организации, точный объем товаров пока не указывается.

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