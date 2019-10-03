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НОВОСТИ

Подросток во Владимире пытался пронести топор в школу

09:00 03.10.2019 Источник: Эхо Москвы

В одной из школ Владимира задержали подростка, который пытался пронести топор, чтобы предположительно отомстить одноклассникам за травлю. Об этом сообщает издание «Владимирские новости». 

Инцидент произошёл накануне. Восьмиклассник с топором перепрыгнул через турникет, но охрана успела его остановить. В учебное заведение вызвали полицию. О происшествии сообщили администрации города.  Эхо Москвы

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