Подросток во Владимире пытался пронести топор в школу
09:00 03.10.2019 Источник: Эхо Москвы
В одной из школ Владимира задержали подростка, который пытался пронести топор, чтобы предположительно отомстить одноклассникам за травлю. Об этом сообщает издание «Владимирские новости».
Инцидент произошёл накануне. Восьмиклассник с топором перепрыгнул через турникет, но охрана успела его остановить. В учебное заведение вызвали полицию. О происшествии сообщили администрации города. Эхо Москвы
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