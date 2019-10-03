Домой вернутся несколько космонавтов с МКС

09:05 Источник: Эхо Москвы

Несколько членов экипажа МКС возвращаются домой. Россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый астронавт Объединённых Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури перешли с Международной космической станции на борт транспортного пилотируемого корабля «Союз» и закрыли люки. Посадка должна состояться в районе двух часов дня в Казахстане. Эхо Москвы