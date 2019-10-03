В Госдуме предложили создать новую льготную категорию — "жертвы перестройки"
09:20 03.10.2019
По мнению депутата, «перестройка» (реформы в политической, идеологической и политической жизни СССР во второй половине 1980-х годов) стала крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов жителей Советского Союза в 90-е годы. В большей степени пострадали те граждане, которым в эти годы было 25-45 лет, подчёркивает законодатель.
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