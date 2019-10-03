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НОВОСТИ

В Орловской области будет создана особая экономическая зона

09:32 03.10.2019 Источник: RNS

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Орловской области особой экономической зоны (ОЭЗ) производственного типа. Документ опубликован на сайте правительства.

«Создать особую экономическую зону промышленнопроизводственного типа "Орел" на территории муниципального образования Мценский район Орловской области на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа», — говорится в тексте постановления.

На территории ОЭЗ планируется, в частности, создание современных мощностей по переработке различных сортов зерна, строительство молокоперерабатывающего завода и завода по производству кожевенной продукции.  RNS

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