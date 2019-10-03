По уголовному делу о хищении 250 млн руб. у ПАО "Аэрофлот" предъявлено обвинение четырем лицам
08:55 03.10.2019 Источник: РОСБАЛТ
Басманный суд Москвы отправил под арест помимо замгендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова, адвокатов Дину Кибец и Александра Сливко, Татьяну Давыдову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию суда.
Как сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации, "Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело о хищении денежных средств ПАО «Аэрофлот», возбужденное на основании материалов ФСБ России по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). Следователями предъявлено обвинение в совершении указанного преступления заместителю генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО «Аэрофлот» Владимиру Александрову, бывшему директору юридического департамента ПАО «Аэрофлот» Татьяне Давыдовой, а также адвокатам КАМО «Ваш адвокатский партнёр» Александру Сливко и Дине Кибец...
....В результате противоправных действий у ПАО «Аэрофлот» было похищено не менее 250 млн рублей. Полученными денежными средствами участники организованной группы распорядились по собственному усмотрению", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 09:05 03.10.2019
- Домой вернутся несколько космонавтов с МКС
- 09:00 03.10.2019
- Подросток во Владимире пытался пронести топор в школу
- 08:45 03.10.2019
- Пошлины США на продукцию из стран ЕС будут объявлены 15 октября - СМИ
- 08:37 03.10.2019
- Регионам не на что тушить лесные пожары
- 08:33 03.10.2019
- Россия выдаст рекордный объем займов иностранным государствам
- 08:30 03.10.2019
- "Активный гражданин" определит готовность москвичей к сортировке отходов
- 08:30 03.10.2019
- Мосгорсуд проверит законность приговора Владиславу Синице за твит о детях силовиков
- 08:25 03.10.2019
- В Тамбове проходит Нобелевский конгресс
- 08:21 03.10.2019
- В США рассказали о самом мощном российском самолете
- 08:12 03.10.2019
- Сбербанк сообщает о расследовании в связи с возможной утечкой в сеть данных клиентов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать