В результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой в США погибли 7 человек

10:05 Источник: Интерфакс

Семь человек погибли после того, как бомбардировщик B-17 времен Второй мировой войны упал в международном аэропорту "Брэдли" в Коннектикуте, сообщают местные СМИ.

По данным властей, на борту находилось 13 человек: 10 пассажиров и три члена экипажа.

По меньшей мере, шесть человек были доставлены в больницу, трое из них получили тяжелые ранения, сообщили власти.



Один человек на земле также пострадал.

