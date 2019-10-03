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НОВОСТИ

В результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой в США погибли 7 человек

10:05 03.10.2019 Источник: Интерфакс

Семь человек погибли после того, как бомбардировщик B-17 времен Второй мировой войны упал в международном аэропорту "Брэдли" в Коннектикуте, сообщают местные СМИ.

По данным властей, на борту находилось 13 человек: 10 пассажиров и три члена экипажа.

По меньшей мере, шесть человек были доставлены в больницу, трое из них получили тяжелые ранения, сообщили власти.

Один человек на земле также пострадал.

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