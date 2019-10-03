В районе Северных Курил произошло сильное землетрясение
10:20 03.10.2019 Источник: РОСБАЛТ
В Сахалинской области зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,0. Информация о жертвах и разрушениях не не поступала.
По данным сейсмологов, землетрясение произошло на севере Курильских островов, в районе 80 км от Северо-Курильска. Росбалт
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