Индия надеется установить контакт с модулем после его жесткой посадки на Луне
10:32 03.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индийская организация космических исследований (ISRO) намерена продолжить попытки связаться со спускаемым модулем "Викрам", совершившим 7 сентября жесткую посадку на спутнике Земли, с наступлением лунного дня. Об этом сообщил журналистам глава ISRO доктор Кайласавадиву Сиван.
"Связаться с "Викрамом" сейчас невозможно, так как в том районе Луны началась ночь. Но ISRO может начать поиски "Викрама", как только лунная ночь закончится", - приводит в четверг слова Сивана газета Free Press Journal.
Ранее индийское космическое ведомство сообщало, что срок работы посадочного модуля, как и находящегося на его борту небольшого лунохода "Прагьян" составляет всего 1 лунный день (14 земных суток), поскольку эти аппараты получают энергию от солнечных батарей.
По данным издания, попытки связаться с ними были прекращены около 10 дней назад, когда в районе посадки началась ночь. Однако в ISRO не исключает, что связь с аппаратами можно восстановить с началом нового лунного дня.
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