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НОВОСТИ

Кремль собирает предложения по изменению порядка выборов в Госдуму - СМИ

11:00 03.10.2019 Источник: Ведомости

Администрация президента по окончании осенней региональной кампании начала сбор предложений об изменении избирательного законодательства под выборы в Госдуму 2021 г. Об этом рассказали «Ведомостям» три человека, близких к администрации, и собеседник в «Единой России».

Свои идеи должны представить единороссы, политтехнологи, власти регионов и кремлевская рабочая группа по изменению выборных законов. «Собирают предложения и по изменению законодательства, и по новым партийным проектам, и по оценке депутатского корпуса», – поясняет человек, близкий к администрации.

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