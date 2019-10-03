Кремль собирает предложения по изменению порядка выборов в Госдуму - СМИ
11:00 03.10.2019 Источник: Ведомости
Свои идеи должны представить единороссы, политтехнологи, власти регионов и кремлевская рабочая группа по изменению выборных законов. «Собирают предложения и по изменению законодательства, и по новым партийным проектам, и по оценке депутатского корпуса», – поясняет человек, близкий к администрации.
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