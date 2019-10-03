Немецкий художник создает самую длинную картину в мире, РФ на ней представляет мечеть

11:05 Источник: NEWSru.com

63-летний художник-любитель из восточногерманской федеральной земли Саксония-Анхальт Петер Гере задумал создать самую длинную картину в мире под таким же названием - "Картина мира".

Длина этого монументально-концептуального произведения живописи превысит 190 метров. По одному метру - на каждую страну ООН, сообщает Deutsche Welle. Сейчас уже готово почти 180 работ.

Россия в этой коллекции представлена картиной мечети. Newsru.com