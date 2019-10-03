0
0
102
НОВОСТИ

Немецкий художник создает самую длинную картину в мире, РФ на ней представляет мечеть

11:05 03.10.2019 Источник: NEWSru.com

63-летний художник-любитель из восточногерманской федеральной земли Саксония-Анхальт Петер Гере задумал создать самую длинную картину в мире под таким же названием - "Картина мира".

Длина этого монументально-концептуального произведения живописи превысит 190 метров. По одному метру - на каждую страну ООН, сообщает Deutsche Welle. Сейчас уже готово почти 180 работ.

Россия в этой коллекции представлена картиной мечети.  Newsru.com

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 03.10.2019
Прокуратура Нью-Йорка утверждает, что президент Гондураса брал взятки от наркобарона
0
38
12:00 03.10.2019
В столице Индии началась спецоперация из-за угрозы атаки кашмирских боевиков - СМИ
0
41
11:32 03.10.2019
На свалке в камчатском поселке выросли более 50 медведей
0
97
11:20 03.10.2019
Из иркутского колледжа эвакуировали 350 человек
0
101
11:00 03.10.2019
Кремль собирает предложения по изменению порядка выборов в Госдуму - СМИ
0
126
10:32 03.10.2019
Индия надеется установить контакт с модулем после его жесткой посадки на Луне
0
148
10:20 03.10.2019
В районе Северных Курил произошло сильное землетрясение
0
155
10:05 03.10.2019
В результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой в США погибли 7 человек
0
177
10:00 03.10.2019
Посол США Хантсман завершил работу в Москве
0
175
09:32 03.10.2019
В Орловской области будет создана особая экономическая зона
0
204

Возврат к списку