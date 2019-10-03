Из иркутского колледжа эвакуировали 350 человек

11:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Иркутске из колледжа эвакуировали 350 человек. Как передаёт РИА Новости, причиной стало короткое замыкание в светильнике.

ЧП произошло в учебном заведении на улице Сергеева. На место прибыли пожарные. Как сообщили в МЧС, последствия замыкания удалось быстро ликвидировать. Говорит Москва

