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НОВОСТИ

Из иркутского колледжа эвакуировали 350 человек

11:20 03.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Иркутске из колледжа эвакуировали 350 человек. Как передаёт РИА Новости, причиной стало короткое замыкание в светильнике.

ЧП произошло в учебном заведении на улице Сергеева. На место прибыли пожарные. Как сообщили в МЧС, последствия замыкания удалось быстро ликвидировать.  Говорит Москва

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