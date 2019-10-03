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На свалке в камчатском поселке выросли более 50 медведей

11:32 03.10.2019 Источник: Интерфакс

Участившиеся выходы медведей в населённые пункты Камчатки связаны с разрастающимися вблизи них свалками, отстреливать этих животных на территории заказника противозаконно, сообщает пресс-служба ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".

"Выходы зверей в населённые пункты связаны не с наличием рядом особо охраняемой природной территории, а с отсутствием культуры утилизации пищевых отходов. Например, в посёлке Ивашка в Корякии целая группировка медведей численностью более 50 особей выросла на местной свалке", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что такая проблема характерна для всей Камчатки, в том числе для посёлков, расположенных у границ Южно-Камчатского федерального заказника, по которому одна из общественных организаций Камчатки предлагала краевой власти обязать заповедник отстрелить несколько сотен медведей.

По его мнению, проблему нужно искать не в высокой численности медведей, а в экологической безграмотности и безответственности людей.

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