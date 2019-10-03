На свалке в камчатском поселке выросли более 50 медведей
11:32 03.10.2019 Источник: Интерфакс
Участившиеся выходы медведей в населённые пункты Камчатки связаны с разрастающимися вблизи них свалками, отстреливать этих животных на территории заказника противозаконно, сообщает пресс-служба ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".
"Выходы зверей в населённые пункты связаны не с наличием рядом особо охраняемой природной территории, а с отсутствием культуры утилизации пищевых отходов. Например, в посёлке Ивашка в Корякии целая группировка медведей численностью более 50 особей выросла на местной свалке", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что такая проблема характерна для всей Камчатки, в том числе для посёлков, расположенных у границ Южно-Камчатского федерального заказника, по которому одна из общественных организаций Камчатки предлагала краевой власти обязать заповедник отстрелить несколько сотен медведей.
По его мнению, проблему нужно искать не в высокой численности медведей, а в экологической безграмотности и безответственности людей.
НОВОСТИ
- 12:05 03.10.2019
- Прокуратура Нью-Йорка утверждает, что президент Гондураса брал взятки от наркобарона
- 12:00 03.10.2019
- В столице Индии началась спецоперация из-за угрозы атаки кашмирских боевиков - СМИ
- 11:20 03.10.2019
- Из иркутского колледжа эвакуировали 350 человек
- 11:05 03.10.2019
- Немецкий художник создает самую длинную картину в мире, РФ на ней представляет мечеть
- 11:00 03.10.2019
- Кремль собирает предложения по изменению порядка выборов в Госдуму - СМИ
- 10:32 03.10.2019
- Индия надеется установить контакт с модулем после его жесткой посадки на Луне
- 10:20 03.10.2019
- В районе Северных Курил произошло сильное землетрясение
- 10:05 03.10.2019
- В результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой в США погибли 7 человек
- 10:00 03.10.2019
- Посол США Хантсман завершил работу в Москве
- 09:32 03.10.2019
- В Орловской области будет создана особая экономическая зона
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать