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В столице Индии началась спецоперация из-за угрозы атаки кашмирских боевиков - СМИ

12:00 03.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Индии начала спецоперацию на территории Национального столичного округа Дели в связи с полученной информацией о готовящемся нападении боевиков из Кашмира. Об этом в четверг сообщает газета "Хиндустан таймс".

По данным местных властей, в столице приведены в состояние повышенной готовности силы безопасности. Полицейские взяли под усиленный контроль места массового скопления людей, такие как рынки и торговые центры. Кроме того, усилено наблюдение в метрополитене и на железнодорожных станциях.

Как сообщает телеканал Эн-ди-ти-ви со ссылкой на индийские спецслужбы, разыскиваемые боевики могут принадлежать к группировке "Джаиш-е-Мухаммад".

Отмечается, что службы безопасности аэропортов на севере Индии приведены в состояние повышенной готовности для предотвращения возможных терактов.

14 феврале террорист-смертник группировки "Джаиш-е- Мухаммад" на заминированном автомобиле протаранил автоколонну индийских силовиков на территории бывшего штата Джамму и Кашмир. В результате атаки погибли более 40 человек.

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