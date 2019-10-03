Прокуратура Нью-Йорка утверждает, что президент Гондураса брал взятки от наркобарона

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший главарь мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман по кличке Коротышка давал президенту Гондураса Хуану Орландо Эрнандесу взятку в размере 1 млн долларов, чтобы избежать уголовного преследования в центральноамериканской республике. С таким утверждением выступил в среду помощник федерального прокурора США Джейсон Ричмэн, слова которого приводит газета "Нью-Йорк пост".

"Гусман лично передал 1 млн долларов [президенту Гондураса]", - заявил он в суде нью-йоркского района Манхэттен во время слушаний по делу брата главы государства Хуана Антонио Эрнандеса, задержанного в США в ноябре прошлого года по обвинению в причастности к незаконному обороту наркотиков. Ричмэн подчеркнул, что "действующий президент Гондураса покровительствовал ответчику".



Сам глава государства отверг подобные обвинения. "Они на 100% лживые, абсурдные и смехотворные", - написал Эрнандес в своем "Твиттере" в четверг.

