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В Жуковском самолет прервал экспериментальный полет из-за аварийной ситуации

12:20 03.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Жуковском самолёт произвёл аварийную посадку. Как сообщает РЕН ТВ, у лайнера произошёл сбой в работе шасси.

По предварительным данным, это был экспериментальный полёт. На борту 4 члена экипажа.  Лайнер уходил на второй круг для выработки топлива.

Речь идёт о самолёте МС-21 — это новая модель среднемагистрального пассажирского судна, она была представлена на авиасалоне МАКС.  Говорит Москва

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