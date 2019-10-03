В Жуковском самолет прервал экспериментальный полет из-за аварийной ситуации

12:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Жуковском самолёт произвёл аварийную посадку. Как сообщает РЕН ТВ, у лайнера произошёл сбой в работе шасси.

По предварительным данным, это был экспериментальный полёт. На борту 4 члена экипажа. Лайнер уходил на второй круг для выработки топлива.



Речь идёт о самолёте МС-21 — это новая модель среднемагистрального пассажирского судна, она была представлена на авиасалоне МАКС. Говорит Москва

