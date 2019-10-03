В Жуковском самолет прервал экспериментальный полет из-за аварийной ситуации
12:20 03.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Жуковском самолёт произвёл аварийную посадку. Как сообщает РЕН ТВ, у лайнера произошёл сбой в работе шасси.
По предварительным данным, это был экспериментальный полёт. На борту 4 члена экипажа. Лайнер уходил на второй круг для выработки топлива.
Речь идёт о самолёте МС-21 — это новая модель среднемагистрального пассажирского судна, она была представлена на авиасалоне МАКС. Говорит Москва
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