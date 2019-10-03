Около четверти россиян хотели бы встретить Новый год вдали от дома - исследование

12:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Почти четверть жителей России хотели бы встретить Новый год вдали от дома. Половина наших соотечественников ещё не знают, где проведут зимние праздники.

Об этом сообщает сервис путешествий OneTwoTrip. При этом в заграничную поездку хотят отправиться больше 16% процентов опрошенных, 7% собираются путешествовать по стране. Остальные респонденты считают Новый год семейным праздником, и планируют провести его с близкими дома или на своих дачах. Говорит Москва

