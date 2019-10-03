Москвичи оценят МЭШ в ходе голосования на "Активном гражданине"

12:30

Жители Москвы смогут оценить проект «Московская электронная школа» (МЭШ) в ходе голосования в рамках проекта "Активный гражданин". Как сообщает официальный сайт мэра столицы РФ, горожанам предлагают высказаться по поводу функциональности сервисов МЭШ.



В хоже первого голосования его участники оценят полезность и функциональность «Московской электронной школы». Во втором вопросе «активные граждане» сообщат, в качестве кого они голосовали — как учитель, ученик, родитель ученика или кого-то еще.



Напомним, «Московская электронная школа» — масштабный проект для столичных учителей, учащихся и их родителей. МЭШ предоставляет родителям и школьникам пакет различных сервисов в том числе почти 38 тыс. сценариев уроков, 1197 электронных учебных пособий, 348 учебников, а также более 75 тыс. интерактивных образовательных приложений, созданных лучшими учителями города и IT-компаниями.