Москвичи оценят МЭШ в ходе голосования на "Активном гражданине"
12:30 03.10.2019
В хоже первого голосования его участники оценят полезность и функциональность «Московской электронной школы». Во втором вопросе «активные граждане» сообщат, в качестве кого они голосовали — как учитель, ученик, родитель ученика или кого-то еще.
Напомним, «Московская электронная школа» — масштабный проект для столичных учителей, учащихся и их родителей. МЭШ предоставляет родителям и школьникам пакет различных сервисов в том числе почти 38 тыс. сценариев уроков, 1197 электронных учебных пособий, 348 учебников, а также более 75 тыс. интерактивных образовательных приложений, созданных лучшими учителями города и IT-компаниями.
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