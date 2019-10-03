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Более 300 россиян находятся в тюрьмах и СИЗО на Украине

13:00 03.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 300 граждан России находятся в следственных изоляторах, а также в местах лишения свободы на Украине. Об этом сообщило в четверг украинское бюро "Радио свобода" со ссылкой на официальный ответ Государственной криминально-исполнительной службы Украины.

"В ответе сообщается, что по состоянию на 1 сентября 130 россиян удерживались в следственных изоляторах и 206 - в учреждениях исполнения наказаний", - сказано в сообщении. Речь идет о гражданах РФ, против которых расследуются уголовные дела либо уже вынесены судебные приговоры.

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