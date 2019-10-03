Джордж Мартин поблагодарил жителей Якутии за подарок

13:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Джордж Мартин поблагодарил жителей Якутии за народный «Оскар». Американский писатель опубликовал видеообращение для якутян.

Как сообщает местный телеканал, Мартин также попросил прощения за то, что не смог лично получить подарок от жителей Якутии.

«Я, Джордж Р.Р. Мартин хотел бы сказать спасибо моим фанатам из Якутска, если я понимаю правильно, из России, за то, что они отправили мне красивую статуэтку-награду. Она выглядит великолепно, и это действительно замечательный жест с вашей стороны», — сказал писатель в ролике. Он также выразил надежду увидеться с жителями Якутии.

Фанаты отлили для Мартина статуэтку в виде Стражи стены. Для неё активисты собрали около 1,5 кг серебра. Фигура Джона Сноу закреплена на подставке из латуни и бивня мамонта, на которой выполнена гравировка: «Джорджу Мартину из Якутии с любовью». Говорит Москва