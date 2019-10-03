Арктика превращается в геополитическое поле боя - глава МИД Латвии
13:20 03.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Арктика становится местом геополитического поля боя. Такое мнение выразил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, выступая в четверг на первом Арктическом форуме ЕС, организованном Еврокомиссией и Европейской внешнеполитической службой совместно с МИД Швеции в городе Умео на севере королевства.
"Арктика становится местом геополитического поля боя", - утверждает он.
"Мы читаем в новостях о военных разработках РФ, мы видим растущую активность США. Мы видим возрастающий интерес со стороны Китая", - пояснил министр. По его словам, необходимы новые международные соглашения о регионе.
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