Число безналичных карточных транзакций в России выросло в 30 раз за 8 лет
13:32 03.10.2019 Источник: РБК
Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG). При этом восточноевропейский рынок, согласно поступившему в РБК прогнозу компании, будет расти заметно быстрее западноевропейского — 7,4% против 5% в год. Главным локомотивом восточноевропейского рынка BCG называет Россию.
«Россия подпитывает большую часть этого расширения. Сочетание дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии способствовало созданию «русского чуда», — говорится в докладе BCG.
По ее данным, в 2010–2018 годах объем платежей в России рос в среднем на 22,1%, в 2019–2028 годах рост сократится до 11,8%, однако и после этого Россия будет опережать все другие страны.
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